Lezione di legalità al Pilla di Campobasso, Di Pietro spiega tangentopoli agli studenti

Oggi, lunedì 17 dicembre alle 10,00 presso il Caffè letterario 'Il Village' dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 'Leopoldo Pilla' di Campobasso l'ex magistrato di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, incontrerà gli studenti della scuola di via Veneto.

Intervistato dal giornalista Giovanni Minicozzi, Di Pietro ricostruirà la storia di quella che fu l'inchiesta giudiziaria che travolse la prima repubblica.

Si tratta di un incontro promosso per stimolare, insieme alle nuove generazioni, una riflessione storica sullo scandalo di Tangentopoli, ma soprattutto per promuovere l'impegno per l'affermazione della legalità.