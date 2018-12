Sanità, il forum chiede un incontro urgente con la struttura commissariale

Il Forum Molisano in difesa della sanità pubblica di qualità, vista la drammatica situazione in cui versa la sanità molisana, nonostante i 10 anni di commissariamento a cui è stata sottoposta, chiede di poter incontrare la nuova Struttura Commissariale per comprendere quale sia il mandato per cui è stata nominata.

Chiede che si indaghi sull'origine del debito sanitario regionale e su chi lo ha generato e per quali fini. Solo in questo modo si potranno comprendere le vere ragioni della criticità in cui versa il sistema e si potranno fare le scelte giuste per rimediare agli errori del passato.

Chiede che si verifichi la liceità dei pagamenti fatti ai privati convenzionati per le prestazioni extrabudget e l'eventuale possibilità di recupero di queste somme.

Chiede che sia ridata la centralità alla sanità pubblica, attualmente nettamente ridimensionata a favore delle strutture private convenzionate, e che eroghi i LEA a tutti i Molisani.

Chiede, inoltre, che si ponga fine al clima intimidatorio generalizzato messo in atto verso chiunque osi esprimere critiche sulle scelte politiche fatte sulla sanità molisana.

Per il FORUM MOLISANO IN DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA DI QUALITA’

Il Presidente: ITALO TESTA