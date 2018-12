Calenda: “Il volume con le fotografie di Labella negli istituti scolastici superiori di Isernia”

Uno sguardo al futuro partendo dal passato di Isernia. Il consigliere regionale della Lega Salvini Molise, Filomena Calenda ha preso parte alla presentazione del libro “Federico Labella, fotografie nell'Isernia di fine Ottocento” che raccoglie le fotografie di Federico Labella. Un evento promosso e organizzato dal Comune di Isernia e che è stato spunto di riflessione per la Calenda, la quale ha pensato di farsi promotrice di un’iniziativa di diffusione del volume: il libro con le istantanee dell’artista sarà messo a disposizione degli istituti scolastici superiori di primo e secondo grado della città di Isernia. Questo l’intento del consigliere regionale che si è detta pronta a portare tale istanza in Regione Molise.

“E’ stato emozionante sfogliare le pagine del volume curato dal giornalista Pasquale Damiani con la collaborazione di altri professionisti isernini – ha dichiarato in merito Filomena Calenda –. Contemporaneamente, nel pomeriggio di domenica 16/12/2018, presso l’auditorium Unità d’Italia, ho avuto modo di ammirare dal vivo le istantanee dell’artista vissuto alla fine dell’800. Uno spaccato della nostra città che fa restare senza fiato, con scene di vita quotidiana che rappresentano quella memoria storica che Isernia non deve perdere. Per questo motivo, nei prossimi giorni, mi farò promotrice in Regione di un’iniziativa volta a dotare gli istituti scolastici superiori del capoluogo di provincia di questo libro contenti le fotografie del Labella. Le nuove generazioni hanno bisogno di conoscere il nostro passato per progettare il nostro e il loro futuro. Una copia per ogni scuola da conservare all’interno delle biblioteche e che, spero, le insegnanti possano far sfogliare agli studenti e, al contempo, possa essere argomento di dibattito e confronto con gli stessi”.