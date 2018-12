Qualità della vita, male le città molisane: 80esima Campobasso, 85esima Isernia

A due settimane dalla chiusura del 2018 arriva l'indagine annuale de "Il Sole 24 ore" sulla qualità della vita. Male la situazione delle due città molisane : Campobasso guadagna 7 posizioni, classificandosi all'80/o posto tra le 107 province italiane, Isernia all'85/o, ne perde sette. Al primo posto c'è Milano, fanalino di coda, Vibo Valentia. Sei le aree tematiche per misurare il grado di vivibilità: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società Cultura e tempo libero. Recentemente il quotidiano economico ha pubblicato anche l'indice della criminalità. In questo contesto la provincia di Campobasso si colloca al 93/o posto con 5.979 reati segnalati alle forze dell'ordine, registrando un incremento dell'15% rispetto al precedente anno. Isernia è all'83/o con 2.411 (+7%).

Nelle due province a destare preoccupazione è il balzo in avanti dei tentati omicidi a Campobasso 7,(+133%), a Isernia 3 (+200%). In aumento a Campobasso i furti in abitazioni (536) +31%, in calo a Isernia 145 (-13%).Cresce anche il numero delle rapine: 33 a Campobasso (+10%), 15 a Isernia (+15%) e quello legato allo spaccio di stupefacenti, fenomeno più volte evidenziato dal Procuratore di Campobasso, Nicola D'Angelo. Nel capoluogo i reati segnalati sono stati 106 con un aumento del 49%, 77 a Isernia (+57%) che però fa segnare un +800% per le violenze sessuali (9). A Campobasso i casi segnalati sono stati 21 con un decremento del 13%.