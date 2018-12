Svolta Epocale per le BCC che diventano il 4° gruppo bancario in Italia: adesione della BCC della Valle del Trigno al Gruppo Iccrea

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 15 dicembre, presso Villa Livia A Termoli, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno che con la partecipazione di circa 500 soci ha approvato le modifiche dello statuto, necessarie per completare il procedimento autorizzativo di adesione al nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, concretizzando così di fatto l’ultima tappa del lungo percorso della Riforma delle BCC, avviato nel 2016.



Il Presidente Nicola Valentini ha ribadito che questa riforma nella sua applicazione porterà ad una svolta epocale nel mondo del credito cooperativo, dando vita al quarto gruppo bancario nazionale.

"Con questa riforma - ha sottolineato Valentini - abbiamo l'opportunità di lasciare a chi verrà dopo di noi un'esperienza unica in Italia e nel mondo: un modello di gruppo bancario che vive di partecipazione e condivisione e crea una realtà forte e alternativa per il risparmio e per il sostegno alla crescita del nostro paese".



Al termine delle votazioni il Presidente ha ringraziato i soci per avere sempre sostenuto e partecipato alla vita della Cooperativa nata nel 1985 a Mafalda e per esserci anche oggi mentre la BCC scrive una pagina completamente nuova della sua storia. Ha inoltre sottolineato come questa storia non sarà cancellata, perchè rimangono ferme nel nuovo modello organizzativo la NATURA e la VOCAZIONE delle BCC. "Questa riforma non toglie ma potenzia la solidità delle nostre Cooperative di Credito che continueranno a far, con maggiore forza, quello che hanno sempre fatto".



Il lavori si sono chiusi con un forte applauso da parte della platea quasi a sigillare con forza un'identità cooperativa che vuole continuare a sostenere il territorio ispirando la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona con l’obiettivo di produrre utilità e vantaggi, creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e della comunità locale e soprattutto fabbricando fiducia.



Non è mancato poi il tradizionale scambio di auguri, con la consegna della strenna natalizia per tutti i soci presenti.