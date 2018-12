“WiFi4EU” tre comuni a vincerlo sono molisani: Riccia, Jelsi e Mirabello Sannitico

"L’Europa che “si tocca”, che fa bene alle aree interne e diminuisce il divario digitale tra i cittadini dell’Unione. Riccia tra i 200 Comuni italiani vincitori del bando “WiFi4EU”, destinataria di un finanziamento di 15.000 euro per l’istallazione della rete wifi comunale gratuita.Migliore accesso ai servizi on line per cittadini e aziende, più innovazione in termini di prodotti e servizi telematici, a favore di tutti".

E' questa la dichiarazione della consigliera regionale Micaela Fanelli sul risultato ottenuto da Riccia, il comune di cui è stata sindaca fino all'elezione in consiglio regionale.

Si tratta di un voucher da 15 mila euro da utilizzare per l'istallazione di reti gratuite senza fili, per soddisfare il sempre maggiore bisogno di connettività, riducendo il divario digitale. I costi di attrezzatura e installazione saranno a carico dell'Europa, mentre saranno le amministrazioni comunali a pagare abbonamento a internet e manutenzione per almeno tre anni. Il programma contribuisce all'obiettivo europeo di dotare entro il 2020 tutti i Comuni di accesso gratuito a internet nei principali punti di aggregazione. Grazie a questo progetto, spiega il Comune, anche Riccia potrà offrire connettività ad alta velocità, potendo beneficiare di tutti i vantaggi e delle infinite possibilità offerte dalla digitalizzazione. Un altro passo avanti verso il futuro, vista la sempre maggiore urgenza di promuovere e sviluppare reti di accesso in grado di fornire un'esperienza internet di elevata qualità, basata su servizi di banda larga ad altissima velocità".

In Molise hanno vinto il bando anche i comuni di Jelsi e Mirabello Sannitico. Per l'altovastese vince il comune di Fraine. Niente da fare per i comuni altomolisani.