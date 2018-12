Agricoltura, Cavaliere: "bisogna far ripartire il Molise dalle aziende vitivinicole"

"Stamane ho incontrato le aziende vinicole del Molise, sicuramente uno dei punti di forza del nostro sistema agricolo".

Lo ha dichiarato l'assessore regionale Nicola Cavaliere il quale ha aggiunto: "È stato un incontro costruttivo, che ha visto una partecipazione massiccia da parte degli imprenditori e che è servita a fare il punto della situazione e a illustrare le nuove misure in arrivo a sostegno del settore. L'obiettivo comune è ridurre cavilli e burocrazia e fare in modo che i finanziamenti avvengano in tempi certi. Dialogo e piena collaborazione tra struttura tecnica e aziende, ripartiamo soprattutto da qui"