I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Isernia hanno eseguito controlli agroalimentari su tutto il territorio della provincia di Isernia. Dall’accertamento di un’attività commerciale, riscontravano che il responsabile non aveva aggiornato il registro della fornitura di merce che utilizzava per l’attività. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di duemila euro.