Donne e global compact: le ultime ore di impegno della deputata di LeU Giuseppina Occhionero

Continua, dopo l'incontro sul femminicidio avvenuto il 25 novembre a Campomarino, l'impegno politico dell'onorevole di LeU Giuseppina Occhionero sui diritti delle donne e in particolare l'uguaglianza di genere.

"Al Senato - si legge in un post facebook di poco più di un'ora fa- con una delegazione della Commissione per i diritti della donna e uguaglianza di genere del Parlamento europeo. Ho chiesto quali sono le iniziative messe in campo per garantire la parità di genere anche rispetto alla piena applicazione della legge 194, baluardo del principio del principio di autodeterminazione femminile e della laicità dello Stato, per evitare che l'aborto diventi una misura contraccettiva".

Il tema della legge 194 è uno di quelli più scottanti non solo in Italia quanto in Molise, dove un solo medico, Michele Mariano, lavora all'applicazione di questa normativa di civilità, dirigendo il centro di procreazione responsabile dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Ma non è questo l'unico impegno della parlamentare molisana in queste ultime ore. E' intervenuta alla Camera nel corso del dibattito sul Global compact, definito dalla parlamentare molisana “una guida che cerca di individuare i valori comuni per degli stati membri dell'Unione”. Occhionero ha citato la Costituzione americana, ricordando come quel grande paese ha accolto in passato migranti da ogni parte del mondo, e quella italiana che, all'articolo 35, sancisce il diritto a emigrare.

“Perché – si è chiesta la deputata di Leu – la maggioranza che guida il Paese continua a seminare il germe della violenza e dell'odio? Il Global compact – ha aggiunto – parla della dignità delle persone, di come attuare le politiche per gestire il fenomeno dell'emigrazione e ridurre la marginalità dei migranti”.

Secondo Giuseppina Occhionero il Governo ha commesso un grave errore non partecipando all'incontro di Marrakech: “E la politica che state attuando – ha concluso rivolgendosi al banco del Consiglio dei Ministri – Ci restituisce un'Italia isolata e sempre più debole al cospetto dell'Europa”.