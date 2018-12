Campobasso, finalmente addio a Piazza Savoia: oggi l'intitolazione ai giudici Falcone e Borsellino

Un cambio di nome che ha un significato storico. Di personaggi ed eroi che mutano la loro importanza nel tempo e diventano modelli da seguire. Accade anche a Campobasso. Dove da oggi Piazza Savoia, la famosa piazza dove sorge l'ex Hotel Roxy i cui locali sarebbero dovuti diventare sede della Regione Molise, assume l'intitolazione di Piazza Falcone e Borsellino. I due giudici ammazzati nelle stragi di mafia del 1992 Capaci e via D'Amelio.

Questa mattina la cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari.

"È il tributo a due uomini che hanno contribuito a scrivere la storia contemporanea - ha detto il sindaco Antonio Battista - Magistrati di ferro, coraggiosi, che hanno sfidato il potere e l'omertà dedicando la loro vita, fino a perderla, a sconfiggere la mafia e quella fitta trama che la malavita tesseva, e continua a tessere, per moltiplicare i suoi affari. Un omaggio importante che questa città fa alla memoria di due uomini dello Stato che non è riuscito a proteggere i suoi servitori, morti perché soli, o perché entrati in un gioco troppo grande. Attraverso la dedica di questa piazza a Falcone e Borsellino intendiamo onorare anche il lavoro di coloro che tutti i giorni si impegnano per la difesa e tutela della verità, legalità e giustizia. Intitolare questa piazza ai due giudici eroi significa non dimenticare i loro insegnamenti".

Un cambio di toponomastica che va assolutamente condiviso considerando il valore storico dei due magistrati, ma anche considerando che ormai la Repubblica Italiana è nata nel lontano 2 giugno 1946, data nella quale i Savoia, a cui era stata dedicata la piazza fino a ieri, ottennero addirittura il confino dal territorio italiano.