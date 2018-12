Emergenza Venezuela, rimpatriata una famiglia di Monacilioni come chiesto dal Comitato Molise

Il Consolato Generale d’Italia di Caracas accoglie l’appello del Comitato Molise Pro-Venezuela, della Parrocchia Santa Maria Assunta di Monacilioni e della comunità di Monacilioni e dispone a proprie spese il rimpatrio dei 7 figli e della madre che hanno il passaporto italiano.

Non appena termineranno le incombenze burocratiche, Manuela ed i suoi ragazzi, ritirati anche da scuola per le forti difficoltà in cui versava la famiglia, potranno raggiungere Roma dove troveranno i rappresentanti dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi”, della Comunità di Monacilioni e del Comitato Molise Pro-Venezuela che li accompagneranno a Monacilioni in un alloggio individuato grazie all’impegno generoso del Sindaco Michele Turro.

Nei prossimi giorni, con l’aiuto del Parroco, Don Mauro Geremia, e della comunità, si provvederà a risistemare l’alloggio reperendo il necessario in termini di arredi, stufa, letti e di tutto ciò che serve.

Il merito per l’accoglimento dell’appello va attribuito al Dott. Nello Collevecchio, componente del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero per il Venezuela e del Prof. Michele Castelli docente universitario a Caracas e rappresentante del Comitato Molise Pro-Venezuela, oltre che Ambasciatore dei Molisani nel Mondo ai sensi della legge regionale n. 12/2015.