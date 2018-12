Natale e i regali, Confcommercio e Fanelli: comprateli nei vostri paesi per rilanciare la vita dei borghi

Il Natale si avvicina e per i piccoli comuni come per le città molisane, dovrebbe essere anche un momento di rilancio dell'economia. Il Natale che, ormai da anni si è trasformato in consumismo sfrenato, dovrebbe portare qualcosa di buono alle botteghe artigiane e, parlando più in generale, ai negozi delle piccole comunità.

Ed è così che Confcommercio ha lanciato una campagna per invitare i molisani a spendere nelle proprie città e nei propri paesi. All'appello ha aderito anche la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli che commenta così; Condivido e rilancio l’appello di Confcommercio. I regali di Natale acquistiamoli nei negozi dei nostri paesi, perché anche loro, con i loro servizi, contribuiscono a mantenere in vita le nostre comunità. E speriamo possa diventare al più presto legge dello Stato la proposta dell’Anci di detassare le attività imprenditoriali delle nostre aree interne. Lo abbiamo proposto al Parlamento italiano e ci stiamo lavorando a Bruxelles per la prossima programmazione europea.#piccolinegozi #menotasse #piùservizi.