I bambini delle elementari "San Marco" hanno presentato la V edizione di “Libriamoci”: leggere è bello e fa bene

Oggi presso l'Itis di Agnone i bambini della scuola elementare del plesso San Marco, hanno presentato con letture e canti natalizi il progetto "Libriamoci", giunto alla sua quinta edizione. Il progetto del MIUR,acccolto fin dall'inizio anche dall'istituto omnicomprensivo di Agnone, riguarda tutte le scuole italiane ed ha come obiettivo principale quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente volta all'arricchimento e allo sviluppo delle potenzialità espressive.

L'iniziativa odierna e' stata preceduta nel mese di ottobre dal 22 al 27 da letture a "voce alta"nelle scuole italiane, dall'infanzia alle superiori,sette giorni animati dalle letture più diverse, romanzi, giornali, poesie, racconti-

Oggi, in prossimità delle feste natalizie,la presentazione del progetto realizzato. Agli alunni sono state proposte tre immagini, tratte da un racconto a loro sconosciuto, corrispondenti a inizio, svolgimento e fine del racconto stesso. Dall’osservazione delle immagini gli alunni, organizzati in gruppi o attraverso un lavoro collettivo, hanno elaborato una storia. Oggi i genitori hanno potuto ascoltare dalle vocette squillanti dei loro bambini la lettura delle storie da loro inventate. I genitori ascoltavano incantati e molti erano gli occhi lucidi.

Leggere non deve essere un compito per casa, ma un piacere, una "avventura “ che unisce, una forma di educazione sentimentale, civile e intellettuale. Grazie ai docenti!

“Il tempo per leggere, come il tempo per amare dilata il tempo per vivere” (D. Pennac)