Natale, come addobbare casa,preparare la tavola, i regali più adatti e più alla moda

Conto alla rovescia alle festività natalizie. Ecco qualche consiglio per addobbare casa, preparare la tavola per i pranzi e le cene con la famiglia e gli amici. Ma anche idee per partire e scegliere la giusta meta, nonché i regali più adatti e più alla moda.

Partiamo allora con decorazioni e dieci idee da copiare.

Dall'albero di Natale più grande del mondo di Gubbio al Light Music Show di Bressanone, dalle luci d'artista di Salerno e Torino alle fiaccole di Abbadia San Salvatore e le candele di Candelara. Fino alla meraviglia del presepe luminoso di Manarola alle Cinque Terre: ecco la magia delle luci di Natale.

E c'è anche il Natale incantato nei parchi più belli d'Italia: un itinerario tra i più suggestivi eventi invernali nei parchi e giardini d'Italia del network ilparcopiubello.it, accompagnato da immagini da fiaba, che li immortalano nella loro veste più magica e romantica.

I balocchi Babbo Natale quest'anno non li porterà più solo ai bambini. I piccoli saranno stupiti da nuovi giochi ad effetto 'wow' e da attrezzi ginnici adatti anche a chi ha solo 24 mesi di età ma il 2019 sarà anche l'anno dei giocattoli per signore e signori. Dalla maggiore fino alla terza età si gioca da sempre ma solo adesso si esce allo scoperto. Ribattezzati 'kidults' dalle ricerche di imprese e sociologi, nel 2019 i grandi in vena di ritorno all'infanzia e all'adolescenza collezioneranno pupazzi-personaggi di cartoons e videogiochi, giocheranno con le nuove autopiste vintage e impazziranno per i cubi magici.

Ma sono sempre di più quelli che comprano online: in due mesi la spesa è stata di 6,8 miliardi. Tra i regali più richiesti tecnologia e giocattoli.

Ed ecco cinque idee per regali "smart".

Quali sono i principali trend delle decorazioni per il Natale 2018, per l'albero e la casa da addobbare? Specchi tra i rami dell'albero, lunghe collane in plastica, palle mono tematiche meglio se maxi e poi angoli barocchi con piccoli recipienti in ceramica o vetro anche con un solo fiore e mini conifere verdi. Tante candele e soprattutto lucine rigorosamente bianche per un'atmosfera calda.

Unico nel suo genere l'albero di Natale inaugurato nella piazza centrale di Trivento (Campobasso), centro molisano al confine con l'Abruzzo. L'albero, alto sei metri e con un diametro di quasi tre metri e mezzo, è stato realizzato con 1.300 'granny square', piccole mattonelle di lana fatte all'uncinetto.

E se invece ci si prepara per un viaggio? All'Oceano Indiano e al Mar Rosso il palmares delle preferenze, un aumento a doppia cifra delle prenotazioni per il secondo anno consecutivo, tante partenze anche a Natale, la settimana bianca che non è più fai da te e un vero boom di richieste per vacanze esperienziali: i dati emergono dall'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi.

Panettone e pandoro, il mercato premia i dolci di Natale.