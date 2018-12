Tragedia sul Tevere, la donna 38enne deceduta era di Agnone

Una donna di 38 anni, originaria di Agnone ma che viveva da qualche anno a Roma, è morta dopo essersi gettata da un ponte sul Tevere. E' stata ritrovata cadavere quando erano circa le 6.15 di oggi. Con se aveva portato le gemelline di 6 mesi che ora le forze dell'ordine stanno cercando. L'ufficio stampa della Questura di Roma non ci ha confermato la provenienza della donna, ma nel suo paese di origine e sui social sono già partite preghiere e messaggi di dolore per una morte dalle cause sconosciute e probabilmente imputabili a una depressione post partum non riconosciuta.

Sono in corso controlli a tutto campo per riuscire a ritrovare le gemelline, come riporta la redazione romana di Repubblica. Quando il padre si è svegliato stamani non ha trovato moglie e bimbe a casa. Gli inquirenti stanno ascoltando alcuni testimoni che avrebbero visto la donna gettarsi da Ponte Testaccio, alcuni dicono di aver visto la donna buttarsi con le figlie, altri negano che avesse con sé due bimbe. Si spera che la donna le abbia lasciate da qualche parte prima di togliersi la vita. Una telecamera della zona avrebbe immortalato la donna mentre passava con le due bambine avvolte in una coperta.Vigili del fuoco e polizia stanno facendo accertamenti soprattutto in zona Testaccio dove la donna abitava ed è stata vista lanciarsi nel fiume.



La procura ha aperto un fascicolo per omicidio-suicidio, al momento affidato al pm di turno Mario Palazzi.