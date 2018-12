Tragedia del Testaccio, riprese le ricerche delle gemelline

Sono riprese da questa mattina le ricerche sulle gemelline, figlie della coppia di origini agnonesi la cui mamma è morta annegata nel Tevere alle 6.15 di ieri mattina all'altezza del quartiere Testaccio, dove viveva con la famiglia. Con lei in casa, quando è uscita per andare incontro alla tragedia, oltre al marito c'erano anche i genitori di lei.

Polizia fluviale, vigili del fuoco e sommozzatori sono tornati a lavoro per chiudere il quadro investigativo come richiesto dalla procura di Roma che sta indagando su un omicidio- suicidio. A livello giuridico non ci saranno conseguenze per nessuno. La donna ha già espiato con la morte l'eventuale assassinio delle due gemelline. Ora però ad Agnone è tempo di preghiera e di riflessione. La curiosità morbosa di chi vuole aggiungere alla vicenda dettagli è stata ampiamente soddisfatta. Sui media nazionali sono ormai già uscite fotografie della coppia quando era felice, i nomi anche delle bambine. Del marito disperato. Facile arrivare ai nomi dei nonni di quelle piccoline, che insieme al loro papà si stanno disperando per una tragedia che non lascia spazio ad altro che al dolore.

E' poco perché ormai il danno è fatto. Ma da questa pagina non usciranno particolari inutili su questa triste vicenda. Seguiremo con apprensione, insieme alla famiglia e alla comunità agnonese, lo svolgimento delle ricerche delle piccole. Vi daremo notizia sulle varie fasi dell'inchiesta della procura, che potrebbe concludersi con il ritrovamento delle bambine.

Poi lasceremo spazio alla preghiera e al dolore. Uniche cose che possono dare ristoro a due famiglie spezzate dalla tragedia.