Sbloccati 25 milioni di euro del PSR Molise, Cavaliere: "Ora guardiamo con fiducia al futuro"

Sono in pagamento le misure a superficie 10, 11 e 13 del PSR Molise. Buona parte delle problematiche che avevano causato i ritardi insostenibili, accumulati sulle annualità 2016 e 2017 per il biologico e per i contratti agro-climatico ambientali, sono state finalmente risolte e di conseguenza sbloccati oltre 5 milioni di euro. A questi se ne aggiungono altri 2 milioni per gli anticipi dell'annualità 2018 inerenti le stesse misure, mentre sono stati decretati 6 milioni per l'anticipo sull'indennità compensativa 2018. Liquidità importanti che interessano circa 3mila aziende locali.

Inoltre sono in corso i decreti per altri 12 milioni relativi alle misure strutturali. Di questi una parte va a finanziare la banda ultralarga, un'altra arriverà invece alle aziende agricole per i progetti presentati nell'ambito della misura 4.1 (sostegno agli investimenti) e della misura 4.2 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). Infine sbloccate risorse destinate ai comuni che hanno presentato le domande di pagamento sulla misura 4.3 (strade interpoderali, acquedotti, interventi contro dissesto idrogeologico).

"Numeri significativi -, commenta l'assessore regionale Nicola Cavaliere - una boccata d'ossigeno al sistema e a tutte quelle imprese agricole che hanno deciso di investire, di crescere e di migliorare dal punto di vista qualitativo".

"Da parte mia, del presidente Donato Toma e di tutta la Giunta regionale - conclude - sarà sempre garantita massima attenzione al tema dei pagamenti e in generale delle varie criticità che i nostri agricoltori affrontano ogni giorno. Questo è un primo, importante passo che ci fa guardare ai prossimi anni con ottimismo e fiducia"