Campobasso, “La Forma e il Mistero”: sabato la presentazione della mostra di Di Zinno

Si svolgerà sabato 22 dicembre alle ore 12.00 presso il palazzo Gil di via Milano la presentazione alla stampa della mostra temporanea sulle opere scultoree di Paolo Saverio Di Zinno.

La mostra si intitola La Forma e il Mistero ed è voluta dalla Regione Molise, Assessorato al Turismo e Cultura, che vede come ente attuatore la Fondazione Molise Cultura, con il contributo di Sviluppo Molise e Patto Territoriale per il Molise ed è promossa dal Comitato pro Di Zinno Arcidiocesi di Campobasso - Boiano,

Mibac.

Le splendide statue sono allestite presso lo Spazio 1 del palazzo Gil con ingresso in via Gorizia. Domenica 23 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00 è prevista

apertura al pubblico. Si potranno ammirare le prime cinque opere dello scultore del settecento, Di Zinno, tra le innumerevoli disseminate sul territorio molisano. La mostra sarà aperta dal martedì al venerdì con i seguenti orari: 10:00/13:00 – 17:00 - 20:00. L’ingresso è libero.