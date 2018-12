Concerto delle medie al Teatro Di Agnone con il cuore rivolto sul Tevere: osservato un minuto di silenzio per la tragedia della mamma morta

Un teatro stracolmo di spettatori ieri 20 dicembre presso l'Italo Argentino di Agnone. Si esibiva l'orchestra della scuola secondaria di primo grado dell'istituto omnicomprensivo di Agnone per il tradizionale concerto di Natale. La conduttrice dell'evento la prof Sonia Busico e gli orchestrali guidati magistralmente dai docenti di strumento: Vincenzo La Sala, Andrea Santangelo, Paolo Castellitto, Ilaria Di Lorenzo. I brani presentati sono stati arrangiati dai professori e presentati ad un pubblico attento e ammirato dalla bravura dei maestri e dei giovani musicisti.

Una serata gioiosa, all'insegna della bella musica purtroppo rattristata dal noto tragico evento accaduto a Roma che ha visto coinvolta in una morte violenta una giovane mamma 38enne agnonese ,provvisoriamente residente a Roma. In memoria della donna si è rispettato un minuto di silenzio caduto in una platea attonita e incredula.

I ragazzi hanno offerto un ulteriore spettacolo nell'ambito della serata, hanno a sorpresa rappresentato una piccola Ndocciata sfilando per il teatro con i tipici costumi degli Ndocciatori e le Ndocce sulle spalle. Grande soddisfazione da parte dei genitori, nonni, parenti degli alunni, dl pubblico in generale e dei docenti