Istituto Tecnico Industriale di Agnone un Natale speciale con un albero di plastica riciclata

Oggi presso L'Istituto Tecnico Industriale di Agnone, Leonida Marinelli la recita di Natale dei bambini della scuola elementare di Maiella. La recita fatta di canti, poesie dai contenuti e valori sulla fratellanza tra popoli, la pace nel mondo,la solidarietà. Ancora una vlta i bambini concentratissimi hanno dato il meglio di loro stessi e si fanno portavoce di valori che spesso gli adulti dimenticano.

La platea di genitori , nonni, parenti commossa e orgogliosa dei loro futuri uomini e donne. Un plauso per l'impegno del corpo docente. Nell'ingresso del noto e storico Istituto Tecnico Industriale di Agnone, scuola di vita e di lavoro di eccellenti ingegneri, tecnici altamente specializzati agnonesi e altomolisani, un magnifico, particolare e originalissimo albero di Natale. L'albero interamente realizzato con bottiglie di plastica riciclata. L'istituto si contraddstingue non solo per l'alta formazione tecnica che fornisce ai giovani da inserire subito nel mondo del lavoro, ma anche per le scelte ecosostenibili per gli addobbi natalizi!