Donna morta nel Tevere, domani i funerali ad Agnone

Domani, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 38esimo compleanno, la donna morta annegata nel Tevere a Roma tornerà per l'ultima volta nella sua Agnone per l'ultimo saluto. I funerali della donna, in attesa del ritrovamento delle sue figlie, si svolgeranno nella parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli in piazza IV novrebre 16 alle ore 15.

Dopo la celebrazione il trasferimento della salma al cimitero della città molisana.