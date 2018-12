Stampanti 3D, notebook e software per l'Itis di Agnone per aggiornare i laboratori

Apprendiamo con piacere che l’Istituto Tecnico “L. Marinelli”, che è dotato di diversi laboratori e tante attrezzature per l’apprendimento delle discipline di indirizzo, come ad esempio robot programmabili, grazie all’adesione ad un progetto europeo, si è recentemente dotato anche di un laboratorio completo di notebook, software di progettazione e stampante 3d.

L’uso di questo laboratorio rappresenta senza dubbio una preziosa risorsa per gli studenti, soprattutto nello studio di software di progettazione 3d, offrendo loro la possibilità di dare corpo alle proprie idee, trasformandole in oggetti reali.

Sia nello studio delle discipline curricolari, sia attraverso progetti extracurricolari, con la stampa 3D, gli studenti dell’Istituto Tecnico di Agnone alimentano una creatività senza limiti quando visualizzano, tastano con mano e verificano le proprie idee nello spazio reale.

“FabLab a Scuola”, “FaberSchool” e “RepRap” sono alcuni tra i progetti italiani sull’uso delle stampanti 3D nella didattica che hanno ricevuto maggiore visibilità sulla stampa nazionale. A questi progetti si aggiungono numerose scuole che si stanno dotando di strumentazioni tipicamente da maker, prima di tutto di una stampante 3D.

Alla scuola e alla società non servono semplicemente bravi tecnici di stampanti 3D, ma ragazzi abituati ad avere un approccio di tipo “problem solving”. E le stampanti 3D – così come la robotica, Arduino, e la filosofia maker in generale – è in grado di svilupparlo. In effetti, quando la tecnologia è impiegata per rinforzare l’apprendimento delle normali discipline scolastiche i risultati sono sorprendenti. E gli studenti si impegnano spesso più volentieri e con buoni risultati.

Come è noto, gli Istituti Tecnici prediligono una didattica di tipo laboratoriale, una strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo, rivestendo un ruolo attivo.