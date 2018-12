Auguri del Dirigente Scolastico dell’Isis Majorana Fascitelli di Isernia Prof.ssa Carmelina di Nezza

Carissimi,

nell’approssimarsi del Santo Natale torno a scrivervi, con semplicità ma con il cuore, rinnovando l’impegno ad essere per tutti un punto di riferimento, una presenza incoraggiante e rassicurante che, con l’esempio, sappia insegnare l’importanza del rispetto, facendone un modo di pensare e di agire.

Mai come quest’anno Natale è per noi sinonimo di generosità e altruismo. Il furto subito poche settimane fa, condannato dalla comunità tutta, ha suscitato uno sdegno tale da spingere alunni, genitori e privati cittadini ad attivarsi per trovare una soluzione rapida e immediata. Da questa mobilitazione è nata l’iniziativa #scuolabenecomune, promossa dai genitori dei nostri studenti, che contribuirà in modo determinante alla sostituzione della strumentazione perduta.

Nutro un'immensa gratitudine e una viva riconoscenza per tutti coloro che si sono sentiti colpiti in prima persona da quanto accaduto e hanno deciso di reagire lanciando un messaggio di solidarietà, ispirato dalla consapevolezza di un’appartenenza comune e da una condivisione di interessi che va oltre i ruoli e gli incarichi. È proprio con l'esempio che si riesce a costruire un ambiente propositivo e solidale, che travalichi il muro dell'ignoranza e dell'esclusione!

A tutti voi giunga il mio più affettuoso abbraccio e l’augurio che questa sinergia possa continuare ed essere alimentata dalla propensione all’incontro e allo scambio, che è obiettivo educativo e sociale della nostra azione didattica.