Turismo come volano della Regione, l'intenzione emersa oggi nella seduta monotematica del consiglio regionale

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, presieduta dal Presidente Salvatore Micone, la seduta monotematica del Consiglio Regionale per discutere sulle linee di intervento da adoperarsi a livello regionale per il sostegno e lo sviluppo del turismo. La richiesta di una riunione dell’Assemblea regionale che si occupasse solo dell’importante tema del turismo, era stata avanzata, a norma di Statuto e Regolamento consiliare, dai Consiglieri Primiani, Greco, Manzo, Nola, De Chirico e Fontana.

Ha introdotto il dibattito il primo firmatario della richiesta, Consigliere Angelo Primiani; hanno quindi preso la parola, per esprimere apprezzamento, avanzare proposte ed evidenziare perplessità su quanto fatto e su quanto dovrà ancora essere realizzato in tema sviluppo turistico del territorio regionale, i Consiglieri Romagnuolo N.E., Di Lucente, Fanelli, Cefaratti e Fontana.

Nei rispettivi interventi, invece, l’Assessore al ramo Vincenzo Cotugno e il Presidente della Giunta Regionale Donato Toma, che ha poi anche chiuso il dibattito, hanno fatto il punto dell’attività posta in essere in questi primi otto mesi della Legislatura dall’Esecutivo per il rilancio del settore turistico quale industria capace di generare sviluppo e occupazione, ponendo l’accento sulle iniziative strategiche in via di realizzazione, di definizione o di pianificazione. Nei vari interventi è emersa, oltre all’idea di ritenere il turismo di importanza fondamentale per la crescita socio-economica del Molise, di ideare un’offerta turistica unica regionale consona alle tipologie morfologiche, paesaggistiche, orografiche e demografiche della regione.