Congresso Pd Campobasso, eletti Vertolo e Palazzo segretari di Federazione e cittadino

Si è chiusa anche a Campobasso la prima fase congressuale del Partito democratico. Nella giornata di ieri si è conclusa la fase congressuale per soli iscritti che ha portato all'elezione del segretario cittadino, di quello di Federazione unite alla votazione del segretario nazionale. Questo ultimo dato va poi unito a quello degli altri circoli, e nel fine settimana si potranno avere i dati regionali riguardo alla segreteria nazionale.

A Campobasso il segretario è Gianluca Palazzo che con 96 voti ha superato il collega di partito e antagonista Raffaele Bucci che si è fermato a 54 voti. Per quanto riguarda la segreteria di Federazione acclamazione per il giovane giornalista politico e sportivo Andrea Vertolo, di chiara provenienza comunista. Su chi ha votato alla segreteria nazionale non ci sono dubbi: Nicola Zingaretti. In linea con i tre candidati alla segreteria regionale che, lo ricordiamo. sono Michele Durante, Vittorino Facciolla e Stefano Buono.

Gianluca Palazzo ha trent’anni, laureato in economia.

“ Come nuovo Segretario cittadino PD - ha dichiarato- vorrei ringraziare tutti per questo importante e delicato ruolo affidatomi, soprattutto coloro che mi sono stati vicini e mi hanno sostenuto fin dall’inizio. Da oggi dobbiamo mettere da parte i nostri dissapori per cominciare tutti Insieme a ricostruire il Partito Democratico affinché possa ritornare a risplendere ed essere il cardine di tutto il CentroSinistra.

Ripartendo dai Circoli Cittadini che devono essere il vero cuore pulsante del Partito, un Partito che sia di tutti e non di pochi nel nome della Democrazia e dei Cittadini, un partito che abbia lo sguardo proiettato al futuro.

Nei prossimi mesi ci aspetta un grande impegno con delle sfide molto importanti come la scelta del nuovoSegretario Nazionale che dovrà guidare il PD per i prossimi anni. E quella persona non può che essere Nicola Zingaretti, è lui più degli altri candidati colui che può portare il PD ad ascoltare i bisogni e le necessità dei Cittadini specialmente in questo particolare periodo storico caratterizzato dalla destra populista.

Ma la sfida più importante ci sarà per la scelta di un nuovo Segretario Regionale ed io sono convito che quella persona debba essere Michele Durante; persona competente, capace di ascoltare i veri bisogni dei molisani. Michele rappresenta un Partito Democratico più aperto alle persone ed a tutto il CentroSinistra. La strada per la ricostruzione – conclude il neo eletto Gianluca Palazzo - è lunga ed irta di difficoltà, ma solo se siamo uniti possiamo dare un futuro al Partito Democratico ed all’intero CentroSinistra, ma soprattutto dare una Speranza a tutti quei cittadini che si riconoscono in quei valori e principi, a partire da quelli costituzionali, che devono essere irrinunciabili per l’azione e la proposta programmatica del CentroSinistra".

Il dato di Campobasso per quanto riguarda il nazionale rispecchia quello dei tre candidati al regionale. Nicola Zingaretti ha stravinto riportando 116 voti. Performance non deludente quella del segretario uscente Maurizio Martina che si ferma a 22 voti. Quattro persone hanno votato per Roberto Giachetti e due per la outsider Maria Saladino. Alle primarie aperte del 3 marzo ci arriveranno solo i primi tre candidati. Seguendo il trend nazionale e molisano è facile capire che ci saranno Zingaretti, Martina e Giachetti.

Ora tocca ai nuovi eletti riorganizzare il partito e presentarsi agli appuntamenti significativi della prossima primavera: elezioni europee e soprattutto le comunali di Campobasso, che saranno legate a doppio filo, per quanto riguarda il centrosinistra, al risultato delle primarie che verrà fuori il 3 marzo.