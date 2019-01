Forze dell’Ordine, Tedeschi: “Rafforzare l’organico per una maggiore sicurezza nelle zone di confine”

“Ho letto attentamente gli esiti delle operazioni condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, divulgati nelle ultime ore. Secondo il bilancio stilato dall’Arma, nell’anno appena trascorso, si è fortunatamente registrato un calo di reati quali furti e rapine. Un risultato che è senza dubbio frutto dell’attenzione e dell’impegno che quotidianamente le Forze dell’Ordine svolgono sul territorio. A loro va il mio plauso e soprattutto il mio ringraziamento. Un dato confortante, dunque, quello che arriva dai Carabinieri della provincia di Campobasso in materia di reati contro il patrimonio, che comunque non deve farci abbassare la guardia: l’attenzione verso la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini è, e deve rimanere, una priorità assoluta per il benessere della nostra regione. Da sempre visto come una sorta di oasi di pace, il Molise non è comunque estraneo ad episodi di criminalità che minano la tranquillità dei suoi abitanti. Mi riferisco, in particolare, alle zone di confine, maggiormente esposte al rischio di incursioni malavitose. In alcune aree, come quelle del basso Molise, del Matese, del Venafrano e della Valle del Volturno, furti e rapine nelle abitazioni, presso uffici pubblici e stabilimenti industriali, sono ancora episodi molto diffusi. Io stesso, appena qualche giorno fa, sono stato vittima di una banda di topi di appartamento, che si è introdotta in casa mia portando via anche beni dal grande valore affettivo. Così come qualche giorno fa c’è stato l’assalto al bancomat della BPPB di Colli a Volturno. Episodi che, a mio parere, richiedono una intensificazione dei controlli sul territorio, soprattutto appunto nelle zone al confine con altre regioni, in cui il tasso di criminalità è ancora molto elevato. Una intensificazione che, sempre a mio parere, è realizzabile mediante un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine: più agenti sul territorio per una maggiore sicurezza dello stesso e dei suoi abitanti. Questa la mia richiesta. Una richiesta che presto inoltrerò anche al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per ottenere maggiore supporto agli uomini e alle donne delle Forze di Polizia che, quotidianamente, svolgono un instancabile lavoro al servizio dei cittadini”. Queste le dichiarazioni del consigliere regionale Antonio Tedeschi.