Torna la neve su Altomolise e Molise centrale: attivata la macchina dell'emergenza

Torna a nevicare sull'Altomolise e sul Molise centrale. Il bollettino del meteo parla di peggioramenti climatici in serata e in nottata con previsioni di accumuli di neve fino a 30 centimetri previsti nella mattinata di domani. Per ora non ci sono problemi particolari di circolazione ma la macchina dell'emergenza delle Prefetture, di carabinieri e polizia è già pronta per funzionare. I sindaci non hanno ancora preso decisioni in merito alla chiusura delle scuole ma sono decisioni che arriveranno presto.

