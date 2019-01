Palazzo Vitale: Toma incontra Cgil, Cisl, Uil

Faccia a faccia sereno e proficuo, questa mattina a Palazzo Vitale, tra il presidente della Regione, Donato Toma, e le Segreterie regionali di Cgil,Cisl e Uil.

All’incontro hanno preso parte anche l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Luigi Mazzuto, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Quintino Pallante, oltre ai direttori di Dipartimento della Regione Molise.

Toma, da parte sua, ha tracciato un quadro dettagliato dell’attività svolta dal Governo regionale nei primi sette mesi e ha evidenziato, soprattutto, l’azione di recupero sulla programmazione delle risorse del Piano operativo regionale.

In tema di ammortizzatori sociali, il governatore ha ricordato come il lavoro sinergico messo in campo da Governo regionale e Sindacati abbia consentito di raggiungere importanti risultati.

Cgil, Cisl e Uil hanno posto l’accento sull’opportunità di attivare un tavolo costante e definire un metodo di lavoro condiviso, proposta che ha registrato la convinta adesione del presidente Toma.

Soddisfazione è stata espressa da tutti gli attori presenti per l’avvio di un percorso virtuoso.