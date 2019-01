Emergenza droga, Confesercenti: arrivano corsi di formazione per combatterla

È ormai un'emergenza l'aumento dei reati legati all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti in Molise. Purtroppo l'età degli assuntori si è drasticamente abbassata e i dati divulgati durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario hanno dipinto una situazione da tenere sotto costante attenzione. Ed è proprio per questa necessità di forte e quotidiana attenzione che l'As.e.c. Confesercenti ha pienamente condiviso l'iniziativa messa in campo dal Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Campobasso, il dott. Nicola D'Angelo. "Senza sostanze stupefacenti" è il titolo della campagna di sensibilizzazione nella lotta contro la droga. Abbiamo tutti il dovere morale di mettere in campo azioni e iniziative che possano essere d'aiuto per arginare una delle piaghe più drammatiche della nostra società. «L'As.e.c. Confesercenti – dichiara il Presidente Pasquale Oriente - organizza corsi di formazione e molti di questi, sono frequentati dai giovani, molisani e non. Avverto fortemente la necessità di sensibilizzare i ragazzi sul delicato tema delle tossicodipendenze. Ho sempre augurato a tutti loro il meglio, li incontro quotidianamente e spero che nessuno di loro abbia mai a che fare con le sostanze stupefacenti. Ed è per questo che ringrazio il dott. D'angelo per aver finalmente eliminato un tabù e averci coinvolto in questa battaglia di civiltà e di sopravvivenza».