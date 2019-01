Un nuovo angelo è salito in cielo, il saluto della professoressa Marcovecchio a Giacomo di Carovilli

Oggi un angioletto è volato su in cielo.

Giacomo, un alunno tenerissimo.

Invano hai lottato contro un male che ti ha strappato alla vita troppo presto.

Conoscendoti a settembre, nonostante quei dolori che non ti hanno consentito di frequentare regolarmente come tu avresti voluto, pensavo che in fondo ce l'avresti fatta perchè la tua volontà, la tua pacatezza, erano un esempio da emulare che infondeva nella classe serenità.

Domani mattina su quel banco ci saranno fiori e lacrime.

Ciao Giacomo.

Linda Marcovecchio Vicesindaca di Agnone , docente presso Istituto Comprensivo Statale Molise Altissimo di Carovilli