Giuseppina Occhionero: “Il Governo deve fare presto e intervenire per salvare il Molise dal fallimento"

Solo qualche giorno fa, la deputata di Liberi e Uguali, l'onorevole Giuseppina Occhionero è intervenuta per sollecitare il Governo a fare presto per alcune aziende nel settore agroindustriale, un tempo fiore all’occhiello del Molise anche a livello nazionale.

Lo Zuccherificio di Termoli, che ormai non esiste più ed è stato smontato a pezzi. La Gam di Bojano, fino a qualche anno fa azienda di punta del gruppo Arena nella filiera del pollo. E dei tanti uomini e tante donne con le loro famiglie che non possono più contare su un reddito.

“E’ esattamente quello che sta accadendo – ha spiegato in aula la parlamentare molisana - anche per una delle industrie che ha fatto conoscere il nome del Molise e le capacità dei molisani nel mondo. Parlo della Ittierre di Isernia, azienda tessile dove sono stati disegnati e realizzati capi moda delle maggiori firme mondiali: Versace, Ferré, Dolce e Gabbana e tanti altri capi di alta moda e pret a porter sono usciti dalle mani sapienti di quelle operai e di quegli operai”.

L'onorevole Occhionero ha ricordato che l’Ittierre ha garantito il sostegno economico di centinaia di famiglie. Di un’intera città, Isernia, e di tutto il Molise.

“Oggi – ha aggiunto - stiamo aspettando, stanno aspettando, dal Governo l’impiego dei fondi destinati all’Area di crisi complessa, che interessa gran parte del territorio della mia regione. Investimenti che possono risollevare il tessuto economico della zona. Ma stanno anche aspettando che il Governo trovi una soluzione tempestiva per garantire i fondi necessari a pagare la mobilità in deroga agli ex lavoratori della Ittierre. Ed è per questo – ha concluso l'onorevole Occhionero - che oggi torno a invitare, a sollecitare il Governo a non abbandonare il Molise e i molisani. Il mio invito è sempre lo stesso: fate presto”.