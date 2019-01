Risparmio etico e sostenibile: AperiTE fa tappa al Village Caffè Letterario

Venerdì 1 febbraioalle 18.30 presso il Village Caffè Letterario di Campobasso (Istituto Pilla - Via Vittorio Veneto 21) si terrà il prossimoaperitivo scientifico organizzato da Legambiente Molise. Al centro dell’incontroil risparmio etico e sostenibile.

L’etica conduce a improntare le proprie scelte al rispetto di valori non rinunciabili; sostenibilità vuol dire creare valore economico senza compromettere le risorse delle generazioni future. Come possono questi due termini essere accostati al vocabolo risparmio,ovvero alla ricerca di rendimento, che per sua natura normalmente prescinde da altre considerazioni?

Negli ultimi anni,data la crescente sensibilità da parte degli investitori privati e istituzionali, il risparmio etico e sostenibile è diventatouna realtà consolidata. E’ possibile coniugare la finanza con valori quali l’equità, la solidarietà, il rispetto dell’ambiente?

Se ne parlerà con irappresentanti della Legambiente Molise insieme a studenti dell’IPSASR di Viale Manzoni, e responsabili della Bottega Italiana di “Ortamami” (prodotti bio a km 0).