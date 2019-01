Bando microricettività, partecipato l'incontro a Petrella Tifernina

Lunedì 28 gennaio 2019, presso la sala Museale a Petrella Tifernina si è tenuto l'incontro pubblico per la presentazione del Bando regionale sulla ricettività, misure a favore di albergo diffuso, del turismo rurale e della micro-ricettività (affittacamente e case vacanze) organizzato dall'Amministrazione comunale nella persona del sindaco Alessandro Amoroso in collaborazione con la Comunità Montana Centrale, rappresentata dal Commissario Domenico Marinelli.

All'incontro presenti , tra i pubblico che gremiva la sala, anche i sindaci dei comuni appartenenti all'Ente Montano; relatori il Governatore Donato Toma, l'assessore al Turismo e Marketing Territoriale Vincenzo Cotugno, la consigliera regionale Paola Matteo e il Capo Dipartimento regionale Mariaolga Mogavero. In sala anche Claudio Pian, in rappresentanza di Sviluppo Italia Molise, società in House della Regione.

Sala Museale gremita dato l'interessanto tema dell'evento. I saluti affidati al sindaco Amoroso: " Ringrazio gli intervenuti , credo che il bando in questione sia una misura pensata ad hoc per rispondere ad una situazione di crisi attuale, che vivono soprattutto i piccoli borghi, dallo spopolamento alla crisi delle imprese, alla mancanza di lavoro. Non è da sottovalutare l'investimento di 16 milioni di euro dedicato alla microricettività, che rappresenta un deficit ancora per la nostra regione. Questo è un incontro voluto per spiegare in termini tecnici quali sono le misure di finanziamento, i requisiti di accesso, i tempi. Spero che a Petrella, come in altre situazioni, in cui i cittadini hanno risposto positiamente, si possa decidere di avviare delle iniziative imprenditoriali".

Dopo un saluto della consigliera Matteo, la parola passa all'assessore Cotugno: " Questa sera siamo ospiti di un borgo che racchiude un grande valore storico artistico, con una delle chiese più belle del Molise e plaudo alle iniziative culturali che costantemente vengono messe in campo.

Il nostro è un modo di fare politica condividendo ed ascoltanto la popolazione, c'è necessità in questo momento di creare o rafforzare strutture turistico - ricettive, sappiamo bene che in molti dei nostri borghi mancano tali strutture, stiamo promuovendo questo tipo di incontri sul territorio e questo bando vuole essere proprio una risposta verso tale problematica. E' un primo, ma non sarà l'unico, investimento sul Turismo e la Cultura che la Giunta regionale vuole realizzare. Certo agli imprenditori o ai nuovi imprenditori chiediamo in primis di credere nella regione, nelle potenzialità che si potrebbero sviluppare grazie proprio al patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale di cui possiamo essere orgogliosi, quindi all'investimento su territorio".

La parola è passata al governatore Toma: " Mi compiaccio della massiccia presenza di amministratori e cittadini, ci tengo in primis a chiarire, a scanso di equivoci, in merito alle polemiche mosseci proprio sul bando. L'avviso è strutturato in modo tale da dare un'opportunità alle imprese molisane, già vocate al turismo o alla ricettività, che possono cogliere per potenziare o ampliare la propria attività così come creare nuova occupazione. Ma è una misura importante soprattutto dal punto di vista di creazione di nuove aziende, con una attenzione data ai giovani ed alle donne. Nel bando non sono inclusi i Bred and Breakfast non professionalizzanti, perchè non regaliamo soldi, ma investiamo sul territorio, sul lavoro e sulle imprese. I 16 mlioni di euro, votati al bando, vogliamo impegnarli tutti, vogliamo permettere un rilancio della regione attraverso la microticettività puntando sui borghi molisani".

Uno spazio importante è stato dato alla d.ssa Mogavero che ha spiegato tecnicamente a chi è rivolto il bando, quante e quali sono le opportunità di finanziamento e le modalità d'accesso. " La dotazione finanziaria dell'avviso è pari a 16 milioni di euro e gli interventi dovranno interessare esclusivamente la riconversione e/o la riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare pubblico e privato già esistente “. Spazio che ha aperto un interessante question time dei presenti, che hanno rivolto non poche domande, mostrando interessamento principalmente per interventi sui piccoli borghi come Petrella, e allo stesso tempo puntanto l'accento sul fattore di creazione di lavoro e rilancio della piccola economia. L'incontro si è chiuso con la soddisfazione del Sindaco Amoroso, dei relatori e degli intervenuti.