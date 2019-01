Albergo Diffuso, Turismo rurale e Micro-ricettività, pubblicato bando, scadenza 15 marzo

Potenziamento, miglioramento e riqualificazione dell'offerta turistico-ricettiva

Campobasso, 28 dicembre 2018 - All'albo pretorio della Regione Molise è consultabile l'avviso pubblico "Imprenditori del sistema Albergo diffuso di cui alla legge regionale n. 7/2014, del turismo rurale e titolari di strutture di microricettività, case e appartamenti per le vacanze e affitta camere".



L'Azione intende promuovere e qualificare lo sviluppo del turismo sostenibile in Molise attraverso il finanziamento di progetti volti al potenziamento, al miglioramento e alla riqualificazione dell'offerta turistico-ricettiva; riguarda gli imprenditori del sistema albergo diffuso e i titolari di strutture di microricettività.



La dotazione finanziaria dell'avviso è pari a 16 milioni di euro e gli interventi dovranno interessare esclusivamente la riconversione e/o la riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare pubblico e privato già esistente.



Il termine utile per la presentazione delle domande decorre dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2019 e fino alle ore 8:00 del 15 marzo 2019.



Tutte le informazioni al seguente link:

https://sol.regione.molise.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMe...