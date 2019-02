Terremoto Molise 2018, Toma firma i decreti per i contributi per l'autonoma sistemazione

Buone notizie per gli oltre 500 sfollati del terremoto del Molise del 16 agosto. Che raggiunse un grado di intensità pari a 4,7 gradi della scala Richter. Le ha comunicate sul suo profilo facebook in primo luogo il sindaco di Montecilfone Franco Pallotta.

"Il Presidente Toma - si legge nella sua nota- mi ha appena comunicato di aver firmato i decreti di liquidazione delle autonome sistemazioni degli sfollati del sisma. La prossima settimana le somme arriveranno ai comuni che in brevissimo tempo li pagheranno ai cittadini".

Sulla buona notizia è intervenuta anche la consigliera Filomena Calenda.

"Apprendo con soddisfazione la notizia che stamattina il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha firmato i decreti di liquidazione delle autonome sistemazioni degli sfollati del sisma. Un risultato importante e che testimonia il buon lavoro che sta svolgendo la giunta regionale pe quel che concerne la gestione dell’emergenza a seguito del terremoto che ha colpito il Basso Molise lo scorso 16 agosto".

Al contempo, però, la consigliera regionale, di concerto con i rappresentanti delle amministrazioni locali, tra cui il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, hanno evidenziato la necessità di snellire la macchina burocratica. Sono passati ben cinque mesi prima che i soldi arrivassero a destinazione. In questo periodo molti Comuni hanno agito in modo autonomo, così come diversi cittadini, i quali hanno dovuto anticipare somme importanti di denaro per poter vivere in un’abitazione sicura.