Analfabeti digitali e internet poco usato: medaglia d'argento per il Molise

In una casa su quattro non c’è internet. Motivo? Nessuno sa usarlo

Il 24,7% delle famiglie italiane non dispone di una connessione internet all’interno della propria abitazione. Già, con buona pace della transizione al digitale, una casa su quattro è tagliata fuori da questo cambiamento. A dirlo è Istat nella sua ultima rilevazione su Cittadini, imprese e Ict, che ha aggiornato i dati al 2018. Il motivo di questa mancata connessione è principalmente legato al fatto che nessuno è in grado di utilizzare la rete. Anche se un quinto di chi non è connesso afferma che, semplicemente, non ritiene interessante Internet. Le tre regioni in cui è più alta la percentuale di famiglie non connesse alla rete sono Calabria (33,8%), Molise (33,7%) e Sicilia (33,5%). Quelle invece nelle quali è più bassa sono il Trentino Alto Adige (19%) e la Lombardia (20,2%). continua qui