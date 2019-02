Scuola digitale, negli stanziamenti del Governo non c'è nulla per Alto Molise

“Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, il Ministero della Pubblica Istruzione ha finanziato coi primi 22 milioni di euro i progetti di 1.115 scuole, finalizzati all’impiego di tecnologie, dispositivi e arredi fortemente innovativi nell’ambito dell’attività didattica. In questo modo molti istituti scolastici potranno finalmente realizzare quelle esigenze di rinnovamento degli strumenti della didattica che ormai da molti anni auspicavano e chiedevano”

. A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce del MoVimento Cinque Stelle in Commissione Istruzione e Cultura alla Camera dei Deputati. “Tra i progetti finanziati – continua la Portavoce – cinque appartengono ad altrettante scuole molisane. Si tratta dell’Istituto Comprensivo “L. Pilla” e dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A. Giordano” di Venafro, dell’Istituto Comprensivo “Matese” di Vinchiaturo, dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi e del Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso. La graduatoria dei progetti finanziati, ufficializzata dopo solo un mese dalla chiusura dell’avviso pubblicato dal Ministero, dimostra ancora una volta la grande attenzione che il Ministro Bussetti e l’intero Governo del Cambiamento stanno riservando al sistema educativo dei nostri bambini e ragazzi, anche attraverso il miglioramento degli ambienti e degli strumenti di apprendimento. “Tali interventi si aggiungono a quanto già previsto nella Legge di Bilancio approvata a dicembre : 2000 assunzioni nella scuola primaria per iniziare a ripristinare il tempo pieno al Sud, 400 nuovi docenti nei licei musicali e ulteriori 290 educatori. Inoltre in questi giorni abbiamo iniziato a discutere in Commissione Istruzione e Cultura anche la nostra proposta di legge che prevede la riduzione a 22 alunni per ogni classe e a 20 in caso di alunni con disabilità” – conclude Testamento.