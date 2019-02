Safer Internet Day , ecco le iniziative molisane per una rete sicura

Nell’ambito delle iniziative promosse, a livello locale, per celebrare il Safer Internet Day 2019 - l’evento internazionale che promuove un uso più sicuro e responsabile della tecnologia online e dei telefoni cellulari da parte di bambini e giovani in tutto il mondo, che quest’anno si terrà il prossimo 5 febbraio - la Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il MIUR e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha organizzato incontri sul tema del cyberbullismo che si svolgeranno, rispettivamente, presso il Liceo Scientifico “Romita” di Campobasso e l’istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Isernia.

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social che prevede, il 5 febbraio, workshop in contemporanea presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60.000 ragazzi in occasione del Safer Internet Day, con lo slogan “insieme per un internet migliore”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i ragazzi a costruire, anche nella sfera virtuale, relazioni positive e significative con i propri coetanei.

La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il MIUR e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza è assolutamente determinante.

Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in internet, ormai celebrata in oltre 100 paesi, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di utenti, anche gli adulti, che oggi - nel nostro paese – sono quelli meno consapevoli dell’importanza di educare i minori ad un uso sicuro e responsabile del web.

Il Safer Internet Day si rivolge quindi ai ragazzi e alle professionalità della scuola, agli insegnanti, agli operatori dell’informazione e del settore new media, ma soprattutto ai genitori che, il più delle volte, ignorano come aiutare i propri figli a non cadere nei pericoli della rete.In tale specifico contesto, il Compartimento Polizia Postale Comunicazioni per il Molise ha svolto, nel biennio 2017-2018, attività relative alle casistiche di reati di seguito indicate:

Diffamazione on-line Ingiurie Minacce Molestie Furto di identità digitale su social network Detenzione e Diffusione di materiale pedopornografico Sextortion Casi trattati 2017 41 (di cui 4 minori vittime) 11(di cui 1 minore vittima) 9 (di cui 2 minori vittime) Adescamento di minori 3 10 (di cui 1 minore) Casi trattati 2018 31 8 (di cui 1 minore) 10 3 minori vittime 7

Gli operatori del locale Compartimento hanno inoltre tenuto, dall’inizio del corrente anno scolastico, numerosi incontri nelle scuole di primo e secondo grado dell’intera Regione, coinvolgendo circa 1000 studenti.