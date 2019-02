Bilancio demografico 2018,il Molise che esiste e che sparisce: a rischio la quota di 300mila abitanti

Bilancio demografico anno 2018 dati provvisori, Regione Molise, primi 9 mesi

. Anche nell'ultimo mese il Molise perde 280 abitanti, di cui 145 in provincia di Campobasso e 135 in quella di Isernia. Nei primi 9 mesi del 2018 la regione ha perso 1996 abitanti, di cui 1307 in provincia di Campobasso e 689 in quella di Isernia. Stiamo per scendere sotto i 300.000 abitanti.