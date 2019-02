La storia: l'edificio abbattuto in via Gazzanni prima dell'Enel ospitava l'officina meccanica di Pasquale Iademarco di Mirabello Sannitico

Nella giornata di ieri il traffico in via Gazzanni a Campobasso è tornato regolare. E' avvenuto grazie a una forte sinergia tra l'amministrazione Comunale e la ditta che ha eseguito i lavori. Fino a sabato c'era il capannone ex Enel. Oggi è toccato alla Tgr Molise scovare una storia nella storia. Che in realtà era conosciuta da molti a Campobasso ma ogni tanto il dovere del ricordo non guasta mai.

La struttura prima di essere abbandonata dall'ente nazionale dell'energia elettrica, aveva ospitato un'officina meccanica. A gestirla è l'ex meccanico in pensione Pasquale Iademarco, ora in pensione da oltre dieci anni. L'uomo di Mirabello Sannitico (un paesino a sette chilometri da Campobasso) ha lavorato in quelle che oggi sono le macerie di una struttura abbandonata a se stessa per ben 5 anni. E' avvenuto prima che l'Enel si interessasse ad essa e prima che il meccanico riuscisse a trasferire la sua attività, allora fiorentissima, altrove. Prima di quell'esperienza lavorativa era emigrato in Venezuela ma è tornato qui in Italia nel pieno degli anni 60 mentre stava costruendo la sua famiglia con la moglie Carmela.

Oggi il signor Pasquale si trovava per caso a passare davanti alle rovine dell'edificio abbattuto. E' stato fermato dal collega della Rai che gli ha chiesto cosa pensasse dell'abbattimento della struttura e del traffico che tornava ad essere normale. A Pasquale è venuto un tuffo al cuore.

"Ci sono stato per cinque anni qui a lavorare con la mia officina - ha dichiarato ai microfoni del collega Rai Pierpaolo Velona- prima che arrivasse l'Enel. A vederla così piangevo solo solo". A noi con lui. La Rai è riuscita poi a beccare un altro nostalgico che ci aveva lavorato ai tempi dell'Enel per 15 anni. Anche lui era visibilmente dispiaciuto dell'abbattimento.

Una azione che era purtroppo diventata necessaria. Se fosse crollata un'altra parte insieme al tetto e fosse passato qualcuno per sbaglio si sarebbe potuta avverare la tragedia che si è evitata dieci giorni fa. L'errore non sta oggi nell'abbattimento, ma ieri nell'abbandono di una struttura che ha rappresentato la vita per molti molisani che ci hanno lavorato.

Per ascoltare il servizio della Tgr Molise cliccare qui.