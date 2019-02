Costa annuncia il Piano Lupo: “Orsi e lupi non si toccano"

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, approfittando di un post sul proprio profilo Facebook, ha annunciato l’arrivo del Piano Lupo: una serie di provvedimenti per proteggere e promuovere la pacifica convivenza tra l’uomo e specie selvatiche, proprio come lupi e orsi. Un passo importante per la salvaguardia della fauna italiana, all’insegna della biodiversità.

Il Ministro è di ritorno da una due giorni in Trentino Alto Adige, dove ha incontrato i presidenti delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher. Obiettivo di questi meeting, proprio comprendere quali azioni intraprendere per favorire la perfetta integrazione dell’uomo con alcune specie reintrodotte in questi territori, proprio come il lupo e l’orso, affinché possano proliferare e muoversi liberamente, senza tuttavia causare disagi alla popolazione.continua su