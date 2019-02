Caccia di selezione, partono i corsi dell'Assessorato all'agricoltura

Oggi inauguriamo, presso la sede dell'assessorato all'Agricoltura a Campobasso, il primo corso per la Caccia di selezione al cinghiale. I presidenti dei tre ATC molisani, organizzatori dell'iniziativa, hanno ringraziato la Regione Molise e il sottoscritto per aver trasformato finalmente in realtà - dopo anni di attesa - un progetto che contribuirà a contrastare la grave emergenza che coinvolge da tempo il nostro territorio, crea pesanti danni ai raccolti e mette a rischio l'incolumità di tutti. Io ho invece personalmente ringraziato gli oltre 200 cacciatori che hanno deciso di partecipare ai corsi. Dobbiamo fare rete, ai vari livelli, remare tutti dalla stessa parte e collaborare per difendere il nostro patrimonio. Con la Caccia di selezione, che partirà ufficialmente i primi giorni di aprile, si spera di raggiungere i primi risultati concreti, ma siamo ovviamente soltanto all'inizio. Stiamo valutando anche altre soluzioni che, nel rispetto della legge e delle regole, possano aiutare riportare a un giusto e ideale equilibrio il numero di cinghiali in Molise