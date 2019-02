Ospedale San Francesco Caracciolo – Stato di attuazione del Programma Operativo Straordinario 2015-2018, se ne parla in consiglio comunale

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria, presso l’Aula Consiliare del Comune sita in Palazzo San Francesco, Via del Beato Antonio Lucci, il giorno martedì 12 febbraio 2019, alle ore 18,00, con la continuazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

2. Ospedale San Francesco Caracciolo – Stato di attuazione del Programma Operativo Straordinario 2015-2018 (Regione Molise) e firma accordi di confine – Determinazioni.

3. I.M.U. - Determinazione aliquote 2019.

4. Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF Anno 2019.

5. Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2019.

6. Accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all’art.1, commi da 849 a 857, della legge 30.12.2018, nr.145 (Legge di Bilancio 2019) – Determinazioni.

7. Approvazione Criteri Generali per l’adozione del nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

8. PIT Alto Molise e Mainarde e Valle del Volturno – Progetto per la realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell’utenza turistica – Importo €.370.000,00 (di cui €.17.619,05 cofinanziamento) – Determinazioni.

9. Immobile di proprietà comunale sito in Via A. De Gasperi – “Mercato Coperto”. Compartecipazione della Società Powerfone S.r.l. alle spese per la riconversione di parte dell’immobile a “Call Center” e ricavo somme a carico dell’Amministrazione dalla vendita di materiale di recupero ivi giacente – Determinazioni.