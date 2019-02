Torino, encomio speciale per il Classic Car Club Molise

Il Classic Car Club Molise con sede in Campobasso, presso il Lingotto Fiere di Torino, Stand ASI, il 2 febbraio scorso ha ricevuto dalla Commissione Nazionale Manifestazioni Auto e per mano del Presidente dell'Automoto Club Storico Italiano (ASI) Maurizio Speziali e del Presidente della Commissione Leonardo Greco , l'ENCOMIO 2018 per la XI Targa del Matese svoltasi con grande successo il 28 e 29 luglio 2018 e inserita tra gli eventi dell'estate della Città di Campobasso. La manifestazione di regolarità si è distinta tra le oltre 120 che si sono svolte a livello nazionale! Grande soddisfazione ha espresso il Presidente del Classic Car Club Pietro Gabrieli per questo che è il quarto riconoscimento nazionale ottenuto in questi ultimi anni.