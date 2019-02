Prova a suicidarsi con il gas di scarico dell’auto, ma ci ripensa

La segnalazionefatta dal personale del Nucleo Vigilanza del Parco Nazionale Abruzzo e Molise, questa mattina,ha portato i militari della Stazione Carabinieri di Colli al Volturno ad intervenire tempestivamente in una località periferica del comune di Rocchetta al Volturno. Sul posto i Carabinieri rinvenivano un’autovettura parcheggiata che presentava un tubo di gomma che collegava i gas di scarico all’abitacolo senza nessuno a bordo. I militari intervenuti hanno subito compreso la gravità della situazione:molto probabilmente c’era stato un aspirante suicida. Venivano attivate immediate ricerche, e infatti poco distante veniva trovato un uomo in stato confusionale,subito affidato alle cure del 118. Il personale medico, chiamato sul posto, ha constato l’evidente stato di shock e panico in cui versava.Veniva trasportato all’ospedale di Isernia, per poter scongiurare ulteriori conseguenze.