Consiglio regionale, ecco i lavori della IV Commissione

Presieduta dalla sua Presidente, Filomena Calenda, si è riunita in mattinata la IV Commissione consiliare (Servizi Sociali) che ha provveduto ad audire il Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Molise, Michele Colitti, in relazione alla proposta di Regolamento ai sensi e per le finalità dell’articolo 4, comma 2 della l.r. 6 ottobre 2017, n.14 “Istituzione dei registri di patologie di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità” e del relativo “Disciplinare tecnico”. La Commissione ha quindi condiviso un testo che ha invitato a norma dell’art. 64, comma 4, dello Statuto Regionale, alla Conferenza Regionale delle Autonomie Locali per l’espressione del parere di competenza relativamente alla proposta di legge regionale n. 18 di iniziativa dei Consiglieri regionali Scarabeo, Di Lucente, Cefaratti, Calenda, Micone, Matteo, Pallante, Scuncio, Facciolla, Fanelli, Tedeschi, N.E Romagnuolo, D’Egidio e A. Romagnuolo, concernente: “Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno”. Appena la Conferenza avrà espresso il parere di rito, il testo tornerà in Commissione per le determinazioni conclusive.