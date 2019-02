La IV Commissione licenzia la proposta di legge regionale sull'Istituzione del Parco Archeologico di San Vincenzo al Volturno

Licenziata dalla IV Commissione consiliarela mia proposta di legge regionale sull'Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno. Il Molise, dopo il Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, potrà valorizzare un’altra area del territorio della provincia di Isernia, quella storica e archeologica del sito di San Vincenzo al Volturno. Un’area già di per se importante. Di preminente interesse scientifico, il Monastero benedettino di San Vincenzo è da tempo meta turistica per appassionati, fedeli e studiosi che riconoscono l’unicità del sito grazie alle testimonianze storiche e archeologiche che fanno da cornice al complesso monastico esistente visto che il sito è conosciuto a livello mondiale per le presenze di archeologia preclassica, classica, medievale e post-medievale. Lo scopo di questa Legge regionale, è altresì legato alla valorizzazione e alla protezione ambientale di tutta la zona attraverso la ricostituzione e il miglioramento degli eco-sistemi naturali, il rispetto ecologico, naturalistico e paesaggistico del territorio, nonché la tutela della qualità dei corsi d’acqua e dei sistemi idrici, idrografici e idrogeologici ad esso collegati. Ulteriori elementi che vanno a favore dello sviluppo del territorio che può sfruttarli promuovendo idonee azioni aventi scopi culturali, scientifici e didattici. Ma anche per aumentare le presenze turistiche, che sicuramente potranno dare l’impulso giusto al tessuto economico e quindi occupazionale del territorio. Per tutte queste ragionivoglio rivolgere ai componenti di detta Commissione i ringraziamenti per il lavoro svolto.

Massimiliano Scarabeo

consigliere regionale