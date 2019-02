Sanità, Tedeschi incontra la struttura commissariale. Sul tavolo l’Accordo di Confine per il SS. Rosario.

Dare seguito a quanto finora realizzato per riportare in vita l’ospedale SS. Rosario di Venafro. Con questo intento, nella tarda mattinata odierna, il consigliere regionale Antonio Tedeschi ha incontrato il commissario e il sub commissario alla Sanità. Ad Angelo Giustini e Ida Grossi l’esponente dei Popolari per l’Italia ha illustrato tutti i dettagli del lavoro portato avanti negli ultimi mesi con l’obiettivo di raggiungere un Accordo di Confine tra le Regioni Molise e Campania che possa trasformare il nosocomio venafrano in un ospedale di Area Vasta, dotato di servizi essenziali quali Pronto Soccorso e Rianimazione.

Il consigliere Tedeschi ha inteso rimarcare l’importanza del presidio, storico punto di riferimento per un bacino di utenza molto ampio. “Parliamo di quasi centomila persone” ha evidenziato Tedeschi alla struttura commissariale “In passato, infatti, si sono serviti del SS. Rosario i cittadini dell’area venafrana, della Valle del Volturno, dell’Alto Casertano e del Basso Lazio. Restituire a queste popolazioni il loro punto di riferimento è un dovere” ha rimarcato “e l’importanza di questa iniziativa è sancita dal pieno sostegno ottenuto dagli amministratori di questi territori che, in massa, hanno risposto al mio appello, firmando un documento che impegna le due Regioni, Molise e Campania appunto, a fare il possibile per il raggiungimento dell’Accordo di Confine. 40 Comuni delle province di Isernia e Caserta hanno deliberato in tal senso”.

Delibere che, dopo essere state affidate al governatore Toma e al presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Stefano Graziano, sono state consegnate questa mattina nelle mani nel commissario Giustini e del sub-commissario Grossi.

“Ora ci aspettiamo impegno e risposte concrete” ha commentato Tedeschi “se lo aspettano i cittadini di quella vasta area. Auspico pertanto che i commissari possano dare seguito alla manifestata intenzione di porre in essere una sanità più vicina al cittadino, garantendo una efficiente rete di emergenza-urgenza sul territorio. L’Accordo di Confine tra Molise e Campania va proprio in questa in direzione. Riportare a Venafro Pronto Soccorso e Rianimazione” ha aggiunto il consigliere dei Popolari per l’Italia “oltre a garantire maggiore tranquillità ai cittadini, consentirebbe anche di decongestionare il reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale di Isernia. Dalla struttura commissariale, che ringrazio per avermi ricevuto, sono arrivati interessanti segnali di apertura. Prima di tutto la promessa di analizzare accuratamente la questione, nonché la disponibilità ad interloquire con la Regione Campania. Una cosa è certa” ancora Tedeschi “non dovranno esserci mezze risposte, o soluzioni tampone. Lavoriamo ad un concreto ripristino del Pronto Soccorso e di tutti i servizi ad esso collegati”. Nella riunione con i Commissari, infine, il consigliere ha inteso affrontare anche la questione relativa all’ospedale di Agnone e alle numerose criticità da risolvere. “A breve” ha concluso Tedeschi “chiederò alla struttura commissariale un nuovo incontro per fare il punto della situazione. Nel frattempo mi relazionerò con il governatore Toma, insieme al quale sto portando avanti queste iniziative”.