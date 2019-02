Sanità e forestali, la riscossa dei presidi sindacali parte domani da Campobasso

A una settimana dalla manifestazione di Roma, nella quale i sindacati hanno portato in piazza 200mila persone, le sigle più importanti si fanno vedere anche a Campobasso. Domani saranno presenti in due distinte manifestazioni a poca distanza l’una dall’altra. I campi d’azione sono le vertenze in materia di sanità e di stabilizzazione del lavoro.

In prima battuta i sindacati di categoria della Cgil, Cisl e Uil saranno alle 10 nel piazzale di via Ugo Petrella della sede Asrem. Dove ci sarà una conferenza stampa – sit in organizzata dai lavoratori del Cup pass in appalto Asrem. Si entrerà nel merito al bando di gara che li coinvolge.

Tale iniziativa si rende necessaria per la mancata risposta e convocazione da parte del Commissario, del Subcommissario e del Direttore Generale Asrem alla richiesta di incontro inoltrata dai sindacati il 5 febbraio.

A poca distanza da questa manifestazione, l’Unione sindacale di base dei lavoratori forestali del Molise (USB), visto il persistere della situazione di incertezza relativamente la ripresa delle attività di cantieristica forestale, ferme allo scorso novembre 2018, e la contestuale assenza di garanzie in merito allo stato di attuazione della sott. mis. 8.5, dopo vari tentativi posti in essere dal sindacato di confronto con l'Assessorato all'agricoltura e la Presidenza della Giunta Regionale, risultati vani, abbiamo ritenuto opportuno procedere a partire da lunedì 18 febbraio 2019 con un presidio presso la Giunta Regionale del Molise.

I lavoratori sono a casa senza un contratto e senza alcun reddito da novembre 2018 con la prospettiva migliore di poter maturare delle spettanze non prima del 20 aprile 2019.

Famiglie monoreddito, precari da mezzo secolo e ignorati inesorabilmente da una classe politica poco attenta alle istanze dei lavoratori.