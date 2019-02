Quattro liste per tre candidati, inizia la campagna elettorale per le primarie del Pd

Con la presentazione delle liste dei candidati all'assemblea nazionale e all'assemblea regionale, è partita ufficialmente la corsa alle primarie del Partito Democratico che si svolgeranno il prossimo 3 marzo. Due le liste a sostegno di Nicola Zingaretti, una a testa per Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

In Molise si voterà anche per il Segretario regionale del Pd.

Tre le candidature presentate alla commissione regionale per il congresso del PD presieduta da Giuseppe Peta.

In ordine di presentazione, Stefano Buono con la lista a sostegno “Ricominciamo”; Vittorino Facciolla con due liste “Uniti per Vittorino Facciolla” e “Democratici per Vittorino Facciolla”; infine Michele Durante con la lista “Piazza Grande”.